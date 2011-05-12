اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع مقابل الدولار

لندن 12 مايو ايار (رويترز) - هبط اليورو إلى أدنى مستوى في خمسة اسابيع مقابل الدولار اليوم الخميس بعد أن دفعت تقلبات أسواق السلع الأولية المستثمرين إلى التخلي عن الأصول مرتفعة العائد سعيا لشراء العملة الأمريكية التي تمثل ملاذا آمنا نسبيا.

وتراجع اليورو إلى 1.4135 دولار وفقا لبيانات منصة إي.بي.اس للتداول الالكتروني مسجلا أدنى مستوى منذ أول ابريل نيسان لتصل خسائره خلال الجلسة إلى نحو 0.4 بالمئة.

واشار المتعاملون إلى طلب معقول عند مستوى 1.4130 دولار مما قد يحد من خسائر العملة الموحدة.