الصين ترفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك 50 نقطة أساس

بكين 12 مايو ايار (رويترز) - رفع البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الخميس مواصلا حملته لتهدئة الأسعار.

وسترفع هذه الزيادة وهي الثامنة منذ أكتوبر تشرين الأول نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى مستوى قياسي يبلغ 21 بالمئة لكبرى البنوك الصينية.

وقال البنك المركزي في بيان على موقعه على الإنترنت إن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ في 18 مايو أيار الجاري.

وتأمل الصين أن يؤدي إجبار البنوك على الاحتفاظ باحتياطيات بدلا من إقراضها إلى تصريف السيولة الزائدة في الاقتصاد وهي أحد أسباب ارتفاع التضخم.