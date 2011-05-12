الدولار يرتفع لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

لندن 12 مايو ايار (رويترز) - سجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام سلة عملات اليوم الخميس إذ دفع انخفاض أسعار السلع الأولية لتصفية مراهنات ممولة بالدولار على أصول عالية المخاطر ما أدى لنزول اليورو عن مستوى دعم فني لأدنى مستوى في خمسة أسابيع.

وانخفض اليورو إلى 1.4123 دولار متجاوزا مستوى 1.4150 دولار المهم وهو ما قال محللون إنه يترك الباب مفتوحا أمام هبوط العملة الموحدة إلى 1.40 دولار.

وتأثر اليورو أيضا بمخاوف بشأن ديون منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 75.643 مسجلا أعلى مستوى في اكثر من ثلاثة أسابيع ومبتعدا عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات البالغ 72.696 المسجل الاسبوع الماضي.

وانخفض اليورو 0.4 بالمئة في احدث معاملات إلى 1.4143 دولار.

وتراجع الدولار الاسترالي اكثر من واحد بالمئة إلى ادنى مستوى في اسبوع عند 1.0568 دولار امريكي بعد بيانات ضعيفة على غير المتوقع للوظائف أدت لانحسار توقعات السوق برفع الفائدة.

ودفع تعافي الدولار على نطاق واسع العملة الأمريكية لأعلى مستوى في اسبوع مقابل الين عند 81.35 ين قبل أن تتراجع إلى 80.90 ين.