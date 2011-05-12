ارتفاع مبيعات التجزئة الامريكية 0.5 % في ابريل

واشنطن 12 مايو ايار (رويترز) - سجلت مبيعات التجزئة الامريكية أصغر زيادة في تسعة أشهر في ابريل نيسان الماضي إذ أدى ارتفاع أسعار الغذاء والبنزين إلى جذب الأموال بعيدا عن مجالات أخرى.

لكن مراجعة بيانات شهر مارس آذار بالرفع تشير إلى أن انفاق المستهلكين في الربع الأول ربما كان أقوى مما كان يعتقد من قبل.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن إجمالي مبيعات التجزئة زاد بنسبة 0.5 بالمئة مسجلا عاشر ارتفاع شهري على التوالي. وعدلت بيانات مبيعات التجزئة في مارس بالرفع إلى 0.9 بالمئة من 0.4 بالمئة من قبل.

وتشير البيانات إلى ان انفاق المستهلكين الذي يمثل نحو 70 بالمئة من إجمالي النشاط الاقتصادي الأمريكي سيبدأ في التحسن ببطء في الربع الثاني إذ ان ميزانيات الاسر مازالت تتعرض لضغوط من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ونما انفاق المستهلكين بمعدل 2.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 من 4.0 بالمئة في الفترة من اكتوبر تشرين الاول إلى ديسمبر كانون الأول وفقا للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي التي أصدرتها وزارة التجارة الشهر الماضي.