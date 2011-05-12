طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع 44 ألفا الأسبوع الماضي

واشنطن 12 مايو ايار (رويترز) - أفاد تقرير حكومي اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية تراجعت بشكل حاد في الأسبوع الماضي بعد زيادة كبيرة مفاجئة في الأسبوع الذي سبقه.

وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت 44 ألفا إلى 434 ألفا بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان في الأسبوع المنتهي في السابع من مايو ايار الجاري.

وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع الطلبات إلى 430 ألفا.

وأظهرت البيانات المعدلة للأسبوع المنتهي في 30 ابريل نيسان زيادة قدرها 47 ألفا في طلبات إعانة البطالة لتصل إلى 478 ألفا بسبب بطالة نحو 25 ألف عامل في نيويورك خلال عطلة الربيع.

وزاد متوسط طلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع وهو مؤشر أفضل للاتجاهات الأساسية لسوق العمل 4500 طلب إلى 436750 طلبا وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.