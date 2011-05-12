اليورو يقلص خسائره مقابل الدولار بعد بيانات اقتصادية

نيويورك 12 مايو ايار (رويترز) - قلص اليورو خسائره أمام الدولار اليوم الخميس بعدما رسمت بيانات طلبات البطالة ومبيعات التجزئة الأمريكية صورة متباينة للاقتصاد.

وتراجع اليورو لفترة وجيزة إلى 1.4142 دولار من 1.4150 دولار قبل البيانات. وفي وقت لاحق ارتفع اليورو إلى 1.4168 دولار وفقا لبيانات منصة إي.بي.اس للتداول الالكتروني. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.4156 دولار منخفضا 0.3 بالمئة عن الجلسة السابقة.