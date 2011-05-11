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أسعار الدولار الساعة 1200 بتوقيت جرينتش

Wed May 11, 2011 12:03pm GMT
 
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 لندن 11 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل 
الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1200 بتوقيت جرينتش اليوم:
 
               سعر الصرف
  اليورو           1.4374    دولار أمريكي 
  الاسترليني          1.6496    دولار أمريكي
  الدولار الاسترالي    1.0843    دولار امريكي 
  الدولار           81.13     ين ياباني 
                0.8805    فرنك سويسري
                5.1859    كرونة دنمركية
                5.4201    كرونة نرويجية
                 6.233    كرونة سويدية
                1.6027    ريال برازيلي
                0.9522    دولار كندي
                 7.771    دولار هونج كونج
                11.546    بيزو مكسيكي
               27.6381    روبل روسي
                1.2293    دولار سنغافوري 
                6.7657    راند جنوب افريقي 
 
 ع ه (قتص)
 