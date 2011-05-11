العجز التجاري الأمريكي يتسع أكثر من المتوقع في مارس

واشنطن 11 مايو ايار (رويترز) - أظهر تقرير حكومي اليوم الأربعاء أن العجز التجاري للولايات المتحدة اتسع أكثر من المتوقع في مارس آذار حيث قفزت الصادرات إلى مستوى قياسي جديد لكن الواردات ارتفعت نحو خمسة في المئة مع صعود أسعار النفط.

وزاد العجز إلى 48.2 مليار دولار وهو الأكبر منذ يونيو حزيران 2010 من 45.4 مليار دولار في فبراير شباط. وتوقع محللون قبل صدور التقرير أن يبلغ العجز في مارس 47 مليار دولار.

ونمت الصادرات الأمريكية 4.6 في المئة في مارس لتصل إلى مستوى قياسي عند 172.7 مليار دولار مسجلة أكبر ارتفاع على أساس شهري منذ مارس 1994. لكن الواردات زادت 4.9 في المئة إلى 220.8 مليار دولار حيث بلغ متوسط سعر النفط المستورد 93.76 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008.

وقد يدفع هذا العجز الأكبر من المتوقع المحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام وهو ضعيف بالفعل. لكن زيادة الصادرات والواردات تشير إلى قوة الطلب في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم مع عودة التجارة إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وتقلص العجز التجاري الأمريكي مع الصين -الذي يراقب عن كثب- قليلا في مارس إلى 18.1 مليار دولار مع النمو السريع للصادرات الأمريكية إلى الصين مقارنة بالواردات منها.