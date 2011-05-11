Tue 8 Aug 2017 | 23:44 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

النفط الامريكي يهبط دولارين قبيل بيانات المخزونات

Wed May 11, 2011 2:09pm GMT
 
[-] نص [+]

نيويورك 11 مايو ايار (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اكثر من دولارين اليوم الاربعاء قبيل صدور بيانات مخزونات النفط الحكومية التي من المتوقع ان تظهر ارتفاع مخزونات الخام ووسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

وأضاف ارتفاع مؤشر الدولار وتأثر اليورو بمخاوف ديون منطقة اليورو إلى الضغوط على أسعار النفط.

وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) انخفض الخام تسليم يونيو حزيران 1.90 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 101.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 1343 بتوقيت جرينتش.

م ح - ع ه (قتص)
 