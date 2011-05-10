أسعار الدولار الساعة 1200 بتوقيت جرينتش

لندن 10 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1200 بتوقيت جرينتش اليوم:

سعر الصرف اليورو 1.4358 دولار أمريكي الاسترليني 1.6349 دولار أمريكي الدولار الاسترالي 1.0799 دولار امريكي الدولار 80.59 ين ياباني

0.8771 فرنك سويسري

5.192 كرونة دنمركية

5.4421 كرونة نرويجية

6.2367 كرونة سويدية

1.6129 ريال برازيلي

0.9594 دولار كندي

7.7718 دولار هونج كونج

11.6053 بيزو مكسيكي

27.7375 روبل روسي

1.2326 دولار سنغافوري

6.754 راند جنوب افريقي

ل ص (قتص)