ارتفاع أرباح نيسان الفصلية وتوقع تعافي الإنتاج في وقت أقرب

يوكوهاما (اليابان) 12 مايو ايار (رويترز) - سجلت شركة نيسان نموا بنسبة 7.2 بالمئة في الأرباح التشغيلية الفصلية اليوم الخميس وقالت إن الإنتاج العالمي الذي تعطل بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 مارس آذار سيعود إلى طبيعته قبل شهر على الأقل من الموعد الذي تتوقعه منافستها تويوتا.

وقد يكون انتهاء مشكلة إمدادات المكونات لكل شركات صناعة السيارات أقرب مما كان يبدو قبل أسبوع إذ أعلنت تويوتا أمس الأربعاء أن الإنتاج سيبدأ العودة تدريجيا إلى طبيعته في يونيو حزيران أي قبل شهرين من الموعد المتوقع.

وقالت شركة رينيساس الكترونيكس -التي تنتج الرقائق الالكترونية وهي مورد رئيسي لنيسان- أيضا أمس الأربعاء أن الشحنات ستعود إلى مستواها الطبيعي بالكامل بنهاية أكتوبر تشرين الأول.

وبلغت الأرباح التشغيلية لنيسان ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان في الفترة من يناير كانون الثاني حتى مارس آذار 88.6 مليار ين (1.1 مليار دولار) متجاوزة متوسط التوقعات بأرباح قدرها 78.9 مليار ين في استطلاع لآراء المحللين الذين عدلوا توقعاتهم بعد الزلزال وفقا لخدمة تومسون رويترز آي/بي/إي/اس.

واستفادت نيسان التي يقل اعتمادها على الإنتاج المحلي مقارنة بتويوتا من زيادة في الإيرادات ساعدتها على تعويض خسارة استثنائية قدرها 39.6 مليار ين جراء الزلزال.

وكرر الرئيس التنفيذي للشركة كارلوس غصن اليوم الخميس التعهد الذي أعلنه قبل الأزمة بإبقاء الإنتاج في اليابان عند مستوى مليون سيارة.

ولم تعلن نيسان أي توقعات لنتائج الأعمال في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2012 وعزت ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن وتيرة التعافي من الزلزال الذي عطل سلسلة التوريد.

وتوقع 16 محللا أن تبلغ الأرباح التشغيلية لنيسان في المتوسط 280 مليار ين في 12 شهرا. وتراوحت التوقعات بين 34 مليار و638 مليار ين. وبلغ صافي الأرباح الفصلية 30.8 مليار ين مقارنة بخسارة صافية في نفس الفترة من العام الماضي.

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