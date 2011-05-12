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أسعار الدولار الساعة 1500 بتوقيت جرينتش

Thu May 12, 2011 3:21pm GMT
 
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 لندن 12 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية 
مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش 
اليوم:
 
               سعر الصرف
  اليورو           1.4192    دولار أمريكي 
  الاسترليني          1.6261    دولار أمريكي
  الدولار الاسترالي    1.0612    دولار امريكي 
  الدولار            80.77    ين ياباني 
                0.8859    فرنك سويسري
                5.252     كرونة دنمركية
                5.5276    كرونة نرويجية
                6.3366    كرونة سويدية
                1.6229    ريال برازيلي
                0.969     دولار كندي
                7.7723    دولار هونج كونج
                11.6958   بيزو مكسيكي
                27.966    روبل روسي
                1.2422    دولار سنغافوري 
                6.9375    راند جنوب افريقي 
 
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