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أسعار الدولار الساعة 1500 بتوقيت جرينتش

Thu May 5, 2011 2:57pm GMT
 
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 لندن 5 مايو ايار (رويترز)- فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية 
مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش اليوم:
               سعر الصرف
  اليورو            1.4621   دولار أمريكي 
  الاسترليني            1.6413  دولار أمريكي
  الدولار الاسترالي    1.0661    دولار امريكي 
  الدولار            79.97    ين ياباني 
                0.8672    فرنك سويسري
                5.0984    كرونة دنمركية
                5.428     كرونة نرويجية
                6.1824    كرونة سويدية
                1.6146    ريال برازيلي
                0.9642    دولار كندي
                7.7718    دولار هونج كونج
               11.6875    بيزو مكسيكي
                27.513    روبل روسي
                1.2376    دولار سنغافوري 
                6.7381    راند جنوب افريقي 
 
 م ص ع   (قتص)
 