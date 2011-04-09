Tue 8 Aug 2017 | 23:44 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مجلس النواب الامريكي يوافق على اجراء لتجنب توقف عمل الحكومة

Sat Apr 9, 2011 4:35am GMT
 
[-] نص [+]

واشنطن 9 ابريل نيسان (رويترز) - وافق مجلس النواب الامريكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على اجراء تمويل مؤقت لمدة اسبوع لتفادي توقف عمل الحكومة الاتحادية ممهدا الطريق امام الموافقة على ميزانية للحزبين الديمقراطي والجمهوري هذا الاسبوع لتمويل الحكومة بقية السنة المالية الحالية مع 73.8 مليار دولار في خفض للانفاق.

ووافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على ميزانية التمويل القصيرة المدى بعد فترة وجيزة من موافقة مجلس الشيوخ عليها. وسيذهب هذا الاجراء حاليا الى الرئيس باراك اوباما للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

أ ص (قتص)

 