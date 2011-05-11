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نشط: خمسة قتلى في عملية للجيش السوري في حمص

Wed May 11, 2011 2:49pm GMT
 
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عمان 11 مايو ايار (رويترز) - قال النشط في الدفاع عن حقوق الانسان نجاتي طيارة إن خمسة اشخاص على الأقل قتلوا في عملية عسكرية في مدينة حمص ثالث أكبر المدن السورية اليوم الأربعاء.

وقال طيارة متحدثا من حمص إن مستشفى في المدينة استقبل خمس جثث على الأقل بعدما قصفت الدبابات حي بابا عمرو في الصباح. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية إن جنديا قتل أثناء "ملاحقة فلول المجموعات الإرهابية" في بابا عمرو.

م ص ع - ن ع (سيس)
 