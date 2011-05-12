اكسون موبيل: سعر برميل النفط يجب أن يكون بين 60 و70 دولارا

واشنطن 12 مايو ايار (رويترز) - لم يصل رئيس شركة اكسون موبيل النفطية إلى حد إلقاء اللوم على المضاربين في ارتفاع أسعار النفط لكنه أبلغ الكونجرس اليوم الخميس إنه استنادا إلى العوامل الاساسية المتعلقة بالعرض والطلب فإن سعر النفط يجب أن يكون بين 60 و70 دولارا للبرميل.