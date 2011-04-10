انفستكورب ينفق 120 مليون دولار في صفقات عقارية من مطلع 2011 .

دبي 10 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البديلة البحرينية انفستكورب في بيان اليوم الأحد إنها أبرمت ثلاث صفقات استحواذ عقارية بقيمة 120 مليون دولار في الولايات المتحدة منذ مطلع 2011.

وقالت الشركة التي باعت من قبل علامات فاخرة مثل جوتشي وتيفاني اند كو إن استحواذها الأحدث كان على مركز تسوق في فلوريدا ضمن مشروع مشترك مع لينكولن اكويتيز.

واستحوذت الشركة على عقارين آخرين في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

وقال مازن الخطيب العضو المنتدب لانفستكورب في البيان إن الشركة ستواصل البحث عن فرص لعملائها والاستثمار في أصول عقارية ذات أداء جيد ومستأجرين مستقرين وفي مواقع ذات عوامل سكانية مواتية للأجل الطويل.

وفي 31 ديسمبر كانون الأول 2010 كانت قيمة الأصول تحت إدارة انفستكورب 12.2 مليار دولار.

وأعلنت الشركة عن تراجع طفيف في أرباح النصف الأول من السنة المالية حتى 31 ديسمبر مع تباطوء عوائدها من صناديق تحوط بعد أداء قوي في العام السابق. وتنتهي السنة المالية لانسفتكورب في 30 يونيو حزيران.