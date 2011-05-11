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الذهب يسجل أدنى مستوى خلال اليوم مع صعود الدولار

Wed May 11, 2011 1:49pm GMT
 
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لندن 11 مايو ايار (رويترز) - تراجع الذهب في السوق الفورية اليوم الأربعاء بعدما ارتفع لثلاثة أيام متتالية متأثرا بتراجع واسع لاسعار السلع الأولية وانتعاش مؤشر الدولار حسبما قال متعاملون.

وبحلول الساعة 1333 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب الفوري 0.6 بالمئة إلى 1506.19 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى اثناء التعاملات عند 1526.30 دولار بينما انخفضت الفضة 3.5 بالمئة إلى 37.10 دولار.

وانخفض النفط الخام واحدا بالمئة إلى 116.41 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر الدولار في احدث تعاملات 0.3 بالمئة إلى 74.87 بعدما سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 74.40.

م ح - ن ج (قتص)
 