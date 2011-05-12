سعر سلة أوبك ينخفض إلى 111.35 دولار يوم الاربعاء

لندن 12 مايو ايار (رويترز) - قالت منظمة أوبك اليوم الخميس إن سعر سلة خامات المنظمة انخفض إلى 111.35 دولار للبرميل أمس الاربعاء من 111.48 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.