وكالة الطاقة تخفض توقعها لنمو الطلب على النفط في 2011 .

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لندن 12 مايو ايار (رويترز) - خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع توقعات النمو في الاقتصادات المتقدمة.

وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري إن أسعار النفط المرتفعة قد تحد من الانتعاش الاقتصادي الهش.

وقال ديفيد فايف رئيس قطاع النفط والأسواق بالوكالة "شهدنا بوضوح نمو الطلب يتباطأ بالمقارنة مع مستويات العام الماضي ونرى ذلك يتركز بدرجة كبيرة حيث يكون أثر الاسعار مباشرا خاصة في أمريكا الشمالية فيما يتعلق بالبنزين."

وتقول الوكالة إن سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة عند أربعة دولارات من شأنه أن يحد من السفر في موسم العطلات الأمريكي.

وقالت الوكالة إن بيانات أولية عن شهر مارس آذار أظهرت تباطؤا ملحوظا في الطلب العالمي على النفط غير أن البيانات قد تكون تأثرت بالزلزال المدمر في اليابان وعطلات عيد القيامة.

واضافت الوكالة في تقريرها "استمرار الأسعار المرتفعة في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية قد يغرس في نهاية الأمر بذرة انهيارها. وحتى ذلك الحين تواجه السوق عوامل أساسية مازال يبدو انها ستشهد ضغوطا في النصف الثاني من 2011."

وتابعت الوكالة أن المخاوف من الأثر الاقتصادي للأسعار المرتفعة إلى جانب البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة والصين وألمانيا أسهمت في عمليات البيع لجني الأرباح التي دفعت أسعار النفط للهبوط بشدة في الاسبوع الماضي.