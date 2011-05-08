الشهرستاني.. العراق لن يخفض الحجم المستهدف لطاقة انتاج النفط

الخيرات (العراق) 8 مايو ايار (رويترز) - قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة اليوم الأحد إن العراق لا ينوي خفض هدف زيادة الطاقة الانتاجية من النفط إلى 12 مليون برميل يوميا أو إعادة التفاوض بشأن عقود شركات النفط بشأن الحد الادنى لاهداف الانتاج.