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الشهرستاني.. العراق لن يخفض الحجم المستهدف لطاقة انتاج النفط

Sun May 8, 2011 10:35am GMT
 
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الخيرات (العراق) 8 مايو ايار (رويترز) - قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة اليوم الأحد إن العراق لا ينوي خفض هدف زيادة الطاقة الانتاجية من النفط إلى 12 مليون برميل يوميا أو إعادة التفاوض بشأن عقود شركات النفط بشأن الحد الادنى لاهداف الانتاج.

وأبلغ الشهرستاني رويترز أن وزارة النفط توصلت لمسودة عقد نهائي مع شل بشأن صفقة بمليارات الدولارات لتجميع الغاز الذي ينبعث من الحقول الجنوبية وأرسلت مسودة الاتفاق لمجلس الوزراء لاقرارها.

ه ل - م ح (قتص)
 