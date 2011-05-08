بوينج تتوقع أن تتأثر في الأجل القصير بصعود النفط وأحداث الشرق الأوسط

دبي 8 مايو ايار (رويترز) - قالت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات اليوم الأحد إن طلبياتها من منطقة الشرق الاوسط قد تتأثر على المدى القريب جراء ارتفاع أسعار الوقود والاضطرابات الإجتماعية بالمنطقة.

وأضافت الشركة التي يشمل دفتر تعاقداتها 3445 طائرة إن 345 طائرة منها طلبتها شركات للطيران من الشرق الأوسط.

وقال راندي تنسيث نائب رئيس تسويق الطائرات التجارية في بوينج إن الأحداث التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة قد تؤثر على طلبيات شركات الطيران.

وتابع "هذا ممكن... لكن أعتقد أن الطلب الأساسي لا يزال موجودا وأعتقد أن شركات الطيران ستتقدم بطلبيات بناء على النظرة بعيدة الأمد في السوق."

وأضاف أن بوينج تلقت 48 إلغاء هذا العام وهو أعلى قليلا من المتوسط.

وقال إن عام 2011 لم يكن جيدا لصناعة الطائرات مثل 2010.

وتابع "ستتراجع الربحية أيضا (في 2011) نظرا لارتفاع أسعار الوقود والنمو ليس قويا مثل العام الماضي."

ولدى بوينج 47 عميلا في المنطقة من بينهم الشركات الثلاث الكبيرة طيران الامارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران.