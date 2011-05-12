برنت يتحول للهبوط بعد ارتفاعه أكثر من 1% .
سنغافورة 12 مايو ايار (رويترز) - تحول مزيج النفط الخام برنت إلى الهبوط اليوم الخميس بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة أكثر من واحد بالمئة مع تركيز المستثمرين على النمو القوي للطلب في آسيا بعد موجة بيع في الجلسة السابقة أثارتها زيادة مفاجئة في مخزونات البنزين الأمريكية.
وتراجعت عقود مزيج برنت تسليم يونيو حزيران 17 سنتا إلى 112.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش بينما ظل الخام الأمريكي مرتفعا بواقع 23 سنتا عند 98.44 دولار.
ع ه - ن ج (قتص)
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