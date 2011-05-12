الذهب والفضة يتراجعان مع ارتفاع الدولار

لندن 12 مايو ايار (رويترز) - انخفض سعر الذهب واحدا بالمئة ونزل سعر الفضة أكثر من خمسة بالمئة اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة اسابيع أمام سلة عملات ومخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية أثارت عمليات بيع واسعة النطاق للسلع.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1484.06 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0947 دولارا بالمقارنة مع 1499.75 دولار في أواخر التعاملات الأمريكية أمس الأربعاء مرتفعا قليلا عن أدنى مستوياته خلال الجلسة البالغ 1483.91 دولار.

وانخفض سعر الفضة إلى 33.16 دولار للأوقية وبلغ سعر الطلب لاحقا ك 33.21 دولار بالمقارنة مع 35.06 في نيويورك أمس.