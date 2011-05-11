فياض يحث المانحين العرب على دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

من محمد السعدي

رام الله (الضفة الغربية) 11 مايو ايار (رويترز) - دعت السلطة الفلسطينية الدول العربية اليوم الأربعاء إلى أن تدفع رواتب 155 ألف موظف حكومي بعدما قررت إسرائيل تعليق تحويل أموال الضرائب إلى السلطة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله في الضفة الغربية "نقول لأشقائنا العرب.. أنقذونا.. نحن بحاجة إلى مساعدتكم أكثر من أي وقت مضى. إنها لحظة الحقيقة."

وتأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني عن شهر ابريل نيسان نحو أسبوع بعد القرار الذي اتخذته إسرائيل احتجاجا على اتفاق المصالحة الفلسطينة بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقررت الحكومة الإسرائيلية في أول مايو ايار ايقاف تحويل حصيلة الرسوم الجمركية الفلسطينية وضرائب أخرى تشكل 70 بالمئة من إيرادات السلطة الفلسطينية وعزت ذلك إلى مخاوف من أن تذهب هذه الأموال إلى حماس.

وقال فياض يوم الإثنين إن السلطة لم تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام للمرة الأولى منذ عام 2007 وهو ما يجعلها في وضع مالي مستحيل.

وأضاف أن القيمة الإجمالية لرواتب ابريل تبلغ 170 مليون دولار ولن تتمكن السلطة الفلسطينية من دفعها إذا لم يتدخل العرب وغيرهم.

وقال فياض لرويترز إنه ليس لزاما على العرب أن يساعدوا السلطة الفلسطينية "لكننا نطمع في كرمكم وأن تغيثوا إخوانكم الفلسطينيين في هذه الظروف العصيبة."