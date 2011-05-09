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سعر سلة أوبك ينخفض إلى 104.40 دولار يوم الجمعة

Mon May 9, 2011 9:46am GMT
 
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لندن 9 مايو ايار (رويترز) - قالت منظمة أوبك اليوم الإثنين إن سعر سلة خامات المنظمة انخفض إلى 104.40 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي من 112.80 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام هي مزيج صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الاكوادور.

ل ص (قتص)

 