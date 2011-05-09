نكسن الكندية النفطية توقف إنتاجها في اليمن بسبب إضراب

9 مايو ايار (رويترز) - قالت نكسن سادس أكبر شركة كندية مستقلة منتجة للنفط إن الإنتاج توقف مؤقتا وتم تجميد أنشطتها في اليمن بفعل إضراب نقابة عمالية.

وقالت الشركة ومقرها كالجاري بألبرتا إنها تحاول التوصل لإتفاق مع نقابة عمال المسيلة وجهات حكومية.

وقام العاملون بالشركة الأربعاء الماضي بإضراب قصير في حقل حضرموت النفطي.

وقال متحدث باسم نقابة العمال إنهم وافقوا على الاستمرار في عملهم لخمسة أيام بينما تتواصل المحادثات سعيا وراء إتفاق دائم.

وقالت الشركة ولديها أيضا أنشطة في كندا وبحر الشمال وخليج المكسيك إنها تعمل حاليا بمعدلات منخفضة في حقل بوزارد في بحر الشمال نظرا لمشكلات في نظام التبريد بالحقل.

وأظهرت بيانات لرويترز أن نحو نصف إنتاج نكسن النفطي يأتي من حيازاتها في بحر الشمال بينما يساهم اليمن بحوالي 12.4 في المئة.