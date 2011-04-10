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قائمة بأحداث الشرق الاوسط المتوقعة حتى التاسع من يوليو

Sun Apr 10, 2011 7:19am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في الشرق الاوسط حتى التاسع من يوليو تموز 1102 :

الإثنين 11 إبريل:

الكويت - مؤتمر يوروموني في الكويت : تنمية التمويل وتمويل التنمية (حتى 21 إبريل). ومن المقرر أن يلقي كلمة كل من مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي والشيخ سالم الصباح محافظ البنك المركزي.

السبت 32 إبريل:

السعودية - انتخابات مجالس البلدية.

الجمعة 6 مايو:

المنامة - منتدى البحرين العالمي الثاني (حتى 8 مايو).

الأحد 8 مايو:

أبوظبي - أسبوع الشرق الأوسط للتنقية والتكرير (حتى 11 مايو).   يتبع
 