قائمة بأحداث الشرق الاوسط المتوقعة حتى التاسع من يوليو

فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في الشرق الاوسط حتى التاسع من يوليو تموز 1102 :

الكويت - مؤتمر يوروموني في الكويت : تنمية التمويل وتمويل التنمية (حتى 21 إبريل). ومن المقرر أن يلقي كلمة كل من مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي والشيخ سالم الصباح محافظ البنك المركزي.