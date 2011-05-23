الرئيس التنفيذي:الخطوط الأردنية تتسلم بوينج 787 في الربع/1 من 2014

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دبي 23 مايو ايار (رويترز) - قال حسين الدباس الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية الأردنية اليوم الاثنين إن الشركة التي تعاقدت على شراء ثلاث طائرات بوينج 787 دريملاينر العام الماضي من المتوقع أن تتسلم أول طائرة منها في الربع الأول من 2014.

وقال الدباس إن ارتفاع أسعار النفط سبب أضرارا للشركة.

وتخطط الناقلة الوطنية الأردنية لضم 11 طائرة بوينج 787 دريملاينر لأسطولها من بينها سبع طائرات سيتم شراؤها وأربع طائرات ستؤجر بحلول عام 2015.

وأدت أسعار النفط التي ارتفعت 40 في المئة عن العام الماضي إلى زيادة نفقات شركات الطيران وتراجع أرباحها.

وقال الدباس خلال مؤتمر في دبي إن أسعار النفط مرتفعة جدا بالفعل وإن ميزانية الشركة كانت على أساس سعر يبلغ 85 دولارا للبرميل ومن ثم منيت الناقلة بخسائر في الربع الأول. لكنه لم يذكر تفاصيل.

كان الأردن باع 71 بالمئة من الخطوط الملكية الأردنية إلى مستثمرين أجانب ومحليين في طرح عام أولي نهاية 2007 وذلك في أول عملية خصخصة لناقلة وطنية عربية.