قمة رويترز- باديكو الفلسطينية تتوقع ارتفاع أرباحها هذا العام

نابلس (الضفة الغربية) 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال منيب المصري رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) اليوم الإثنين إن الشركة تتوقع ارتفاع أرباحها الصافية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقال المصري في مقابلة مع رويترز إن تراجع الأرباح قبل حساب الضرائب في النصف الأول يرجع إلى تأخيرات في بعض المشروعات الإنشائية التي تتولاها شركة فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو) المملوكة بنسبة 71 بالمئة لباديكو.

وباديكو شركة قابضة لها استثمارات في شتى القطاعات من الإنشاءات إلى الاتصالات.

وتوقع المصري أن يكون أداء الشركة أفضل في نهاية العام وأن تكون الأرباح الصافية في العام بأكمله أفضل قليلا من 2010. ورفض الإفصاح عن تفاصيل.

وحققت باديكو أرباحا قدرها 38.8 مليون دولار في 2010 بحسب بيان للدخل المجمع على الموقع الإلكتروني للشركة.