نمو أرباح افرين النفطية لثلاثة أمثالها والتركيز يتحول لكردستان

(لتصحيح خطأ طباعي في الفقرة الثانية)

27 مارس اذار (رويترز) - أعلنت شركة افرين النفطية ارتفاع أرباحها لنحو ثلاثة أمثالها عن العام السابق بأكمله مستفيدة من حقل مهم في نيجيريا وتتركز الأنظار الآن على حقل الشركة البريطانية في كردستان العراق الذي من المتوقع أن يبدأ الانتاج في أغسطس آب.

وأبلغ عثمان شاهنشاه الرئيس التنفيذي للشركة رويترز أن من المنتظر أن ينتج حقل بردة رش في إقليم كردستان العراق والذي استحوذت افرين على حصة 60 بالمئة منه العام الماضي ما بين عشرة آلاف إلى 15 ألف برميل يوميا بنهاية العام.

وقامت الشركة التي توجد أصولها الانتاجية الرئيسية في نيجيريا بالتوسع في الشرق الأوسط العام الماضي حينما اشترت حصتين في عمليتين بكردستان مقابل 588 مليون دولار.

وقالت الشركة إنها في طريقها لانتاج 42 إلى 46 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي في 2012.

وبلغ معدل الاستخراج لدى الشركة نحو 50 ألف برميل من المكافئ النفطي في 2011. وأنتج حقل ايبوك النفطي في نيجيريا 8023 برميلا يوميا من المكافئ النفطي.

وارتفعت أرباح أفرين في 2011 قبل الضرائب إلى 221 مليون دولار من 79 مليونا في العام السابق.

(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)