الخطوط التركية تخسر 126 مليون دولار في الربع الثاني

اسطنبول 27 أغسطس اب (رويترز) - منيت الخطوط الجوية التركية بخسارة صافية بلغت 220.6 مليون ليرة تركية (126 مليون دولار) في الربع الثاني من العام وهو ما فاق التوقعات بكثير رغم زيادة المبيعات 34 بالمئة حيث تأثرت الشركة سلبا جراء ضعف العملة التركية.

وكان من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة التي تتوسع توسعا سريعا 126.2 مليون ليرة خسارة صافية بمبيعات قدرها 2.845 مليار ليرة.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 12 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

(الدولار يساوي 1.751 ليرة تركية)