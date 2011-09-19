جلف ساندز: عدم يقين بشأن إنتاج النفط السوري حتى نهاية العام

لندن 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة جلف ساندز بتروليوم اليوم الإثنين إن حالة من عدم اليقين مازالت تحيط بإنتاج النفط في الفترة المتبقية من العام في ظل العقوبات على سوريا.

وأكدت الشركة أنها تعمل على الاحتفاظ باحتياطات نقدية كافية لاجتياز فترة عدم اليقين السياسي في سوريا.

وأضافت الشركة أنها تعاني من بعض التذبذب على المدى القصير في إنتاج حقلي شرق خربت واليوسفية في سوريا.

وقالت الشركة إن متوسط حصتها من انتاج النفط في النصف الاول من العام بلغت عشرة آلاف و923 برميلا من المكافئ النفطي يوميا مقابل 9689 برميلا من المكافئ النفطي في النصف الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة إن الارباح بعد حساب الضرائب ارتفعت بنسبة 87 بالمئة إلى 31.2 مليون دولار في النصف الاول من العام مقارنة مع 16.7 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي مشيرة إلى استمرارها في البحث عن فرص تنقيب وإنتاج مغرية في أماكن أخرى.