نتائج بيربري البريطانية تتجاوز التوقعات في الربع/1

وذكرت الشركة البريطانية المنتجة للمعاطف الواقية من المطر والمنتجات الجلدية اليوم الأربعاء أن الإيرادات نمت بنسبة 34 في المئة إلى 367 مليون استرليني (588 مليون دولار) بزيادة طفيفة عن التوقعات البالغة 340 مليون دولار.

وقالت بيربري إنه بفضل طلبيات أعلى من المتوقع خلال الموسم حتى الان فإنها تتوقع نمو مبيعات الجملة بعد استبعاد الصين نحو 20 في المئة مع ثبات سعر الصرف في النصف الأول من العام ارتفاعا من التوقعات السابقة قرب 15 في المئة.