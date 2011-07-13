نتائج بيربري البريطانية تتجاوز التوقعات في الربع/1
باريس/لندن 13 يوليو تموز (رويترز) - تجاوزت مبيعات شركة بيربري البريطانية في الربع الأول التوقعات بنسبة طفيفة مع رفعها التوقعات لانشطة الجملة مدعومة من الامريكيتين والاسواق الناشئة.
وذكرت الشركة البريطانية المنتجة للمعاطف الواقية من المطر والمنتجات الجلدية اليوم الأربعاء أن الإيرادات نمت بنسبة 34 في المئة إلى 367 مليون استرليني (588 مليون دولار) بزيادة طفيفة عن التوقعات البالغة 340 مليون دولار.
وقالت بيربري إنه بفضل طلبيات أعلى من المتوقع خلال الموسم حتى الان فإنها تتوقع نمو مبيعات الجملة بعد استبعاد الصين نحو 20 في المئة مع ثبات سعر الصرف في النصف الأول من العام ارتفاعا من التوقعات السابقة قرب 15 في المئة.
ه ل - م ح (قتص)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.