هبوط صافي أرباح الخليج التكافلي في النصف/1

القاهرة 11 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج مجموعة الخليج التكافلي التي تتخذ من قطر مقرا هبوط صافي أرباح المجموعة بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول من 2011 .

وقالت المجموعة في بيان على موقع البورصة القطرية امس الأربعاء إن صافي أرباحها بلغ 57.02 مليون ريال قطري (15.7 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2011 مقابل 64.27 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام.

وذكرت أن العائد على السهم بلغ 4.01 ريال مقابل 4.51 ريال في النصف الأول من 2010 .

ومجموعة الخليج التكافلي هي شركة مساهمة قطرية تأسست سنة 1978 وتقدم خدمات التأمين التكافلي الإسلامي والتأمين العام وإعادة التأمين التجاري.

ووفقا لموقع الشركة على الانترنت فقد حصلت على تصنيف BBBPI من وكالة ستاندرد آند بورز.

وتقدم الشركة منتجات التأمين على الملكية والهندسة والمديونية والحوادث العامة والنقل البحري والتغطية البحرية وخدمات قطاعي التجارة والصناعة في الدولة.

وفي فبراير شباط الماضي جرى تعديل اسم الشركة من "الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي" إلى "مجموعة الخليج التكافلي".

(الدولار = 3.64 ريال قطري)