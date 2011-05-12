تراجع أرباح اف.ال سميث الدنمركية بسبب اضطرابات شمال افريقيا

كوبنهاجن 12 مايو ايار (رويترز) - قالت مجموعة اف.ال سميث الهندسية الدنمركية اليوم الخميس إنها تبقي على توقعاتها لارباحها في عام 2011 بكامله دون تغيير مع بدء الانتعاش الاقتصادي العالمي وتجاهلت نتائج الربع الأول التي جاءت أقل من المتوقع إذ تضررت المبيعات والارباح بسبب الاضطرابات في شمال افريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي يورجن هونو راسموسن لرويترز اليوم "الأمر في غاية البساطة. يرجع ذلك إلى أن جزءا كبيرا من مبيعاتنا في شمال افريقيا تأجل." وأضاف "افتقدنا بالتأكيد هذه المبيعات والأرباح في الربع الأول...لكن النبأ الطيب هو أن هو أن هذه المبيعات والارباح ليست مفقودة وإنما مؤجلة."

وكانت اضطرابات في مصر وتونس قد دفعت اف.ال سميث إلى إجلاء عامليها الأجانب من الدولتين لبضعة أشهر.

وتمسكت الشركة بتوقعها بنمو الإيرادات في 2011 بنحو عشرة بالمئة إلى ما بين 21 و22 مليار كرونة دنمركية (4.05-4.25 مليار دولار) ووصول هامش الأرباح تشغيلية إلى ما بين تسعة وعشرة بالمئة.

وانخفضت أرباح التشغيل في الربع الأول 15 بالمئة إلى 305 ملايين كرونة بالمقارنة مع توقعات بأن تبلغ 414 مليونا في استطلاع اجرته رويترز. وتراجعت الإيرادات اثنين بالمئة إلى 4.39 مليار كرونة مقارنة مع توقعات بايرادات قدرها 4.77 مليار.

وارتفع سهم اف.ال سميث 1.5 بالمئة في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش في حين تراجع مؤشر شركات الخدمات الصناعية الأوروبية 1.5 بالمئة.