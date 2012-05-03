نمو صافي ربح تركسل التركية 56% في الربع/1

اسطنبول 3 مايو ايار (رويترز) - أعلنت شركة خدمات الهاتف المحمول التركية تركسل نمو أرباحها الصافية 56 بالمئة إلى 514.8 مليون ليرة (292.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام مدعومة بزيادة دخل الفائدة بفضل ارتفاع أسعار الفائدة ومكاسب الصرف الأجنبي.

كان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق تركسل أرباحا صافية قدرها 394.5 مليون ليرة.

وأظهر بيان نتائج الشركة الذي أعلنته في وقت متأخر أمس الأربعاء نمو الايرادات الاجمالية 12.4 بالمئة إلى 2.38 مليار ليرة في الربع الأول.

(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)