تراجع صافي أرباح البنك الوطني العماني 16% في الربع/4 .

(لإضافة تعليق الرئيس التنفيذي)

دبي 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الأحد أن صافي أرباح البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول انخفض 16 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح البنك وفقا لحسابات رويترز 5.5 مليون ريال (14.3 مليون دولار) في الربع الأخير من 2010 مقارنة مع 6.54 مليون ريال في الفترة نفسها من 2009.

كان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن يبلغ متوسط أرباح البنك في الربع الأخير 7.6 مليون ريال.

وأبلغ سلام الشقصي الرئيس التنفيذي للبنك رويترز أن البنك ركز في 2010 على رفع كفاءة عملياته ووضع أساس قوي للنمو في 2011 فصاعدا.

وقال بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرميس في مذكرة بحثية "النتائج ضعيفة في مجملها. نبقي على تقييمنا (لسهم البنك) عند محايد لكننا سنراجع تقديراتنا بمجرد اعلان النتائج التفصيلية."

وحسبت رويترز الأرباح الفصلية من بيانات مالية سابقة. وحقق البنك صافي أرباح قدره 21.7 مليون ريال في الشهور التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول 2010.

وقال البنك في بيان إلى البورصة اليوم إنه صافي أرباحه للعام بأكمله بلغ 27.2 مليون ريال.