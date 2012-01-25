نمو طفيف لصافي ربح بنك بلوم اللبناني في 2011

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بيروت 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الأربعاء إن أرباحه الصافية ارتفعت 0.2 بالمئة فقط العام الماضي إلى 331.5 مليون دولار لتتباطأ بعدما زادت 12.9 بالمئة في العام السابق.

وقال بلوم إن اجمالي الأصول زاد 3.7 بالمئة إلى 23.2 مليار دولار بينما ارتفعت الودائع 3.5 بالمئة إلى 20.3 مليار دولار.

وقال إن النتائج كشفت عن قوة الأرباح ونمو الميزانية العمومية مشيرا إلى زيادة ثمانية بالمئة في القروض المقدمة إلى العملاء لتسجل 5.6 مليار دولار العام الماضي.

كان بنك عوده أعلن الأسبوع الماضي نموا متواضعا في الأرباح أيضا بلغ 3.7 بالمئة مما عزاه إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في لبنان وعدم الاستقرار في المنطقة في ظل الانتفاضات العربية التي شهدها عام 2011.