نمو أرباح شل في الربع/1 بفضل ارتفاع أسعار النفط

لندن 26 ابريل نيسان (رويترز) - ارتفعت أرباح رويال داتش شل 11 بالمئة في الربع الأول من العام متجاوزة التوقعات إذ محا ارتفاع أسعار النفط أثر تراجع أسعار الغاز الأمريكي.

وقالت أكبر شركة نفط أوروبية من حيث القيمة السوقية اليوم الخميس إن صافي أرباحها بلغ 7.70 مليار دولار. وباستبعاد البنود غير المتكررة بلغت أرباح الشركة 7.27 مليار دولار مقارنة مع توقعات بأرباح قدرها 6.70 مليار في استطلاع أجرته الشركة.

ورفعت شل هدفها لبيع الأصول في 2012 إلى أربعة مليارات دولار من 2-3 مليارات دولار انسجاما مع اتجاه شركات القطاع لتنقية محافظها بصفة دورية.

وارتفع انتاج الشركة 1.4 بالمئة في الربع مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام إلى 3.55 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا بعدما أبطل بيع أصول مفعول تعزيز الانتاج بمشروعات جديدة.