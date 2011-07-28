تومسون رويترز تعلن عن نمو فاتر في وحدة رئيسية

من جنيفر سابا

نيويورك 28 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة تومسون رويترز عن نمو بطيء في وحدة الأسواق في وقت تجاهد فيه الشركة لتسريع تبني برنامجها الرئيسي الجديد لسطح المكتب أيكون الموجه لمتخصصي الأسواق المالية.

وتأتي نتائج الربع الثاني من العام التي أعلنت اليوم الخميس في أعقاب تعديل إداري أسفر عن رحيل ديفين ونيج مدير قسم الأسواق وعدد آخر من كبار المسؤولين التنفيذيين الأسبوع الماضي.

ويتولى توماس جلوسر الرئيس التنفيذي لتومسون رويترز الآن المسؤولية المباشرة عن تطوير أداء القسم.

وشهد قسم الأسواق الذي يتنافس مع بلومبرج وداو جونز -المملوكة لمجموعة نيوزكورب- وفاكت-ست ريسرش نموا بنسبة واحد بالمئة على أساس سنوي في الإيرادات بعد استبعاد أثر تغيرات سعر الصرف بعد نمو نسبته اثنان بالمئة في الربع الأول.

وجاءت الإيرادات الإجمالية وربحية السهم في نطاق ما أعلنته تومسون رويترز الأسبوع الماضي عندما أصبح واضحا أن تحسين أداء قسم الأسواق يمثل أولوية لمجلس الإدارة وعائلة تومسون الكندية التي تملك حصة مسيطرة.

ووصف جلوسر النتائج "بالصحية" لكنه أشار إلى أنها ترجع إلى نمو قوي في قسم المحترفين الذي يستهدف رجال القانون والمحاسبين وغيرهم من المتخصصين. وارتفعت إيرادات تلك الوحدة ثمانية بالمئة بعد استبعاد أثر تغيرات سعر الصرف.

وقال جلوسر في بيان "لكن نمو الإيرادات في قسم الأسواق دون التوقعات وقد قررت تسريع عملية التحول في القسم .. أنا على ثقة من أن تلك التعديلات ستؤدي إلى تحسن الأداء."