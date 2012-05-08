أرباح الطيران اللبناني تنخفض 55.5% في 2011

من ليلى بسام

القاهرة 8 مايو ايار (رويترز) - قال محمد الحوت رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط اللبنانية إن الأرباح التشغيلية للشركة انخفضت 55.5 بالمئة في عام 2011 لتصل إلى 40 مليون دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة كلفة الموظفين وتراجع الإيرادات.

وقال الحوت لرويترز "ارتفاع أسعار النفط وزيادة كلفة الموظفين من طيارين ومضيفين وموظفي أرض وانخفاض المردود نتيجة انخفاض أسعار بطاقات السفر كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض الأرباح التشغيلية من 90 مليون دولار في عام 2010 إلى 40 مليون دولار في عام 2011."

ولم يذكر الحوت مزيدا من التفاصيل عن نتائج الشركة في 2011 وقال إن الشركة ستعقد مؤتمرا صحفيا قريبا لاعلان النتائج الكاملة.

وتدير شركة طيران الشرق الاوسط أسطولا مؤلفا من 16 طائرة مملوكة. واشترى البنك المركزي 99 بالمئة من طيران الشرق الاوسط في عام 1996 لإنقاذها من الإفلاس بعد خسائر بمئات الملايين من الدولارات إبان الحرب الأهلية التي شهدها لبنان بين عامي 1975 و1990.

وخفض الحوت الذي عين في عام 1997 لإعادة هيكلة الشركة عدد الموظفين بنسبة 40 بالمئة وقام بتحديث أسطول الطائرات مما أوقف سلسلة خسائر استمرت 26 عاما وتحولت الشركة إلى الربحية في عام 2002.

وقال الحوت في اتصال معه من القاهرة "من المؤكد ان العالم كله متأثر بارتفاع أسعار النفط."

وأوضح أن عام 2012 يتوقف كثيرا على عوامل عدة منها استمرار موجة ارتفاع أسعار النفط وكلفة الموظفين.