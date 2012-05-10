تقلص خسائر توي الألمانية مع عودة السياح إلى شمال أفريقيا

فرانكفورت 10 مايو ايار (رويترز) - قالت شركة توي الألمانية للسياحة إن الطلب على قضاء العطلات في شمال أفريقيا يتعافى مع إعلانها عن خسائر أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام قدرها 224 مليون يورو (289.7 مليون دولار).

وأكدت توي التي تسيطر على توي ترافل أكبر شركة سياحة في أوروبا أيضا اليوم الخميس على توقعات بنمو معتدل للإيرادات وتحسن طفيف في الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والاهلاك واستهلاك الديون في السنة المالية حتى نهاية سبتمبر أيلول.