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الخطوط التركية تخسر 29.4 مليون ليرة في الربع/1

Mon May 21, 2012 6:07am GMT
 
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اسطنبول 21 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الخطوط الجوية التركية ‭ ‬‭ ‬في إشعار لبورصة اسطنبول إنها تكبدت خسارة صافية بلغت 29.38 مليون ليرة (16 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع خسارة قدرها 219.8 مليون ليرة في الفترة ذاتها قبل عام.

وزادت مبيعات الناقلة الوطنية التركية 35 بالمئة إلى 2.84 مليار ليرة في الربع الأول من 2.10 مليار ليرة قبل عام.

(الدولار = 1.8366 ليرة تركية) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 