الخطوط التركية تخسر 29.4 مليون ليرة في الربع/1

اسطنبول 21 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الخطوط الجوية التركية ‭ ‬‭ ‬في إشعار لبورصة اسطنبول إنها تكبدت خسارة صافية بلغت 29.38 مليون ليرة (16 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع خسارة قدرها 219.8 مليون ليرة في الفترة ذاتها قبل عام.