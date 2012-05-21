الخطوط التركية تخسر 29.4 مليون ليرة في الربع/1
اسطنبول 21 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الخطوط الجوية التركية في إشعار لبورصة اسطنبول إنها تكبدت خسارة صافية بلغت 29.38 مليون ليرة (16 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع خسارة قدرها 219.8 مليون ليرة في الفترة ذاتها قبل عام.
وزادت مبيعات الناقلة الوطنية التركية 35 بالمئة إلى 2.84 مليار ليرة في الربع الأول من 2.10 مليار ليرة قبل عام.
(الدولار = 1.8366 ليرة تركية) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.