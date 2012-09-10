نمو أرباح البنوك التركية 12.1% في 7 أشهر

اسطنبول 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من هيئة الرقابة المصرفية في تركيا اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح قطاع البنوك في الأشهر السبعة الأولى من 2012 بنسبة 12.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 13.402 مليار ليرة (7.46 مليار دولار).