الخطوط الجوية القطرية تتكبد خسائر طفيفة في السنة المالية الماضية

الدوحة 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية اليوم الإثنين إن الشركة تكبدت خسائر طفيفة في السنة المالية التي انتهت في مارس آذار بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وقال أكبر الباكر للصحفيين إن الشركة منيت بخسائر قليلة للغاية بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط.

وأضاف أن الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والاهلاك واستهلاك الدين زادت بنسبة 47 بالمئة عن مستواها قبل عام لكن على مستوى الأرباح الصافية تكبدت الشركة خسارة طفيفة. وكانت الشركة قد حققت أرباحا كبيرة في السنة المالية 2010-2011 .

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. ولا تعلن الخطوط الجوية القطرية غير المدرجة في البورصة نتائج أعمالها بشكل منتظم.

وقال الباكر إن الشركة نقلت 14.3 مليون راكب في السنة المالية الماضية ومن المتوقع أن يزيد العدد إلى 17 مليون هذا العام.