نمو صافي ربح ايني الايطالية 3.1% متجاوزا التوقعات في الربع/3

ميلانو 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت مجموعة ايني الايطالية للنفط والغاز اليوم الثلاثاء عن نتائج فاقت التوقعات حيث ارتفع صافي الربح 3.1 بالمئة في الربع الثالث من العام مدعوما بتعافي إنتاج الشركة في ليبيا.

وقالت ايني في بيان إنها تتوقع ارتفاع إنتاج العام بأكمله عن العام السابق بفضل التحسن في ليبيا.

وقالت سابع أكبر شركة نفط عالمية من حيث الإنتاج إنها تتوقع عدم تغير مبيعات الغاز العالمية هذا العام عن 2011.