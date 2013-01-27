الاتصالات الأردنية توصي بتوزيع 82 مليون دينار كأرباح عن 2012

عمان 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مجموعة الاتصالات الأردنية (أورانج) اليوم الأحد إن مجلس إدارة الشركة أوصى للهيئة العامة بالموافقة على توزيع 82 مليون دينار (115 مليون دولار) كأرباح على المساهمين عن السنة المالية 2012.

وأضافت الشركة في بيان نشر بموقع البورصة أن مجلس الإدارة وافق أيضا على دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد الاجتماع السنوي في 18 ابريل نيسان.

ومن المتوقع أن تفصح الشركة عن نتائجها للعام الماضي مع باقي الشركات المدرجة في البورصة الأردنية خلال الشهر المقبل.

كانت أورانج وزعت 90 مليون دينار على المساهمين كأرباح عن 2011.

وتسيطر مجموعة الاتصالات الاردنية على أكثر من 30 بالمئة من سوق الهاتف المحمول المتشبعة في الأردن بنسبة انتشار تقارب المئة بالمئة في حين أن شركة زين هي أكبر مشغل للهاتف المحمول في الأردن.