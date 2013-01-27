مقدمة 1-نمو صافي ربح التجاري القطري 19% في الربع/4

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دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري اليوم الأحد نمو أرباحه الصافية 19 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدعومة بزيادة الإقراض ولكن النتائج جاءت دون توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إنه حقق أرباحا قدرها 447 مليون ريال (122.8 مليون دولار) في الربع الأخير مقابل 376 مليون ريال قبل عام.

كان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أرباحا فصلية قدرها 452.4 مليون ريال في المتوسط.

وبلغت أرباح البنك ملياري ريال في العام بأكمله بارتفاع سبعة بالمئة مقارنة بعام 2011 الذي بلغت فيه الأرباح 1.88 مليار ريال.

وزاد إجمالي الأصول 12 بالمئة إلى 80 مليار ريال بفضل نمو القروض الاستهلاكية. وارتفعت القروض والسلفيات 17 بالمئة على مدار 2012 إلى 48.6 مليار ريال.

ونمت الودائع تسعة بالمئة في العام الماضي إلى 41.4 مليار ريال.

وقال البيان إن صافي مخصصات القروض والسلفيات تراجع 42 بالمئة في عام 2012 إلى 140 مليون ريال.