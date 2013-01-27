مقدمة 1-تراجع أرباح النورس العمانية في الربع/4

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من ماثيو سميث

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة النورس ثاني أكبر شركة للاتصالات في سلطنة عمان تراجع أرباحها 13.4 بالمئة في الربع الأخير من 2012 لتواصل انخفاضها للفصل الرابع على التوالي متأثرة بانخفاض إيرادات خدمات الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الصوتية.

وأثرت خدمات مثل التراسل الفوري والاتصالات الصوتية عبر الإنترنت بالسلب على هوامش أرباح شركات الاتصالات الخليجية إذ يتحول المغتربون المقيمون في المنطقة إليها من استخدام الاتصالات والرسائل النصية التقليدية للاتصال بأقاربهم في أوطانهم.

وقالت النورس - التي تمتلك فيها شركة اتصالات قطر (كيوتل) حصة أغلبية - اليوم الأحد إن صافي ربحها بلغ 10.3 مليون ريال (26.75 مليون دولار) في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2012 انخفاضا من 11.9 مليون في نفس الربع من العام السابق.

وأضافت الشركة في بيان أن أرباحها لعام 2012 تراجعت 22.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى 37 مليون ريال. وانخفضت الايرادات السنوية 1.7 بالمئة إلى 193.5 مليون ريال.

ويأتي تراجع الأرباح رغم نمو قاعدة عملاء النورس بنسبة 11 بالمئة إلى 2.2 مليون عميل.

وقالت النورس إن انخفاض الايرادات يرجع في المقام الأول إلى تراجع إيرادات الرسائل النصية القصيرة والاتصالات الصوتية والتي عوضها بشكل جزئي نمو إيرادات خدمات البيانات للأجهزة المحمولة والانترنت المنزلي.

وقالت الشركة التي أنهت احتكار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في 2005 إن إيراداتها في الربع الأخير بلغت 51.4 مليون ريال مقابل 50.8 مليو ريال قبل عام.